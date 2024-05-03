Сенатор Джабаров объяснил, почему США заинтересованы в украинском конфликте
США рассчитывают ослабить Россию с помощью затягивания конфликта на Украине, но задача нашей страны — быстрее завершить СВО. Об этом «Парламентской газете» сказал первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее стало известно, что Киев и Вашингтон работают над двусторонним соглашением по безопасности на десять лет. По мнению Джабарова, превращение украинского конфликта в перманентный является мечтой американцев.
«Они уверены, что чем больше Россия будет воевать, тем слабее она станет экономически, но они заблуждаются», — заявил парламентарий.
Он напомнил, что СССР выстоял в годы Второй мировой войны, когда практически вся экономическая и военная мощь Европы была брошена против России.
«Напрасно они думают, что если затянут боевые действия с нами, сильно ослабят нашу страну. А потом, мы не собираемся затягивать, наша задача — быстрее завершить специальную военную операцию и решить те задачи, которые ставил Президент Российской Федерации», — заключил Джабаров.