Сенатор Джабаров объяснил, почему США заинтересованы в украинском конфликте

США рассчитывают ослабить Россию с помощью затягивания конфликта на Украине, но задача нашей страны — быстрее завершить СВО. Об этом «Парламентской газете» сказал первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

© Парламентская газета

Ранее стало известно, что Киев и Вашингтон работают над двусторонним соглашением по безопасности на десять лет. По мнению Джабарова, превращение украинского конфликта в перманентный является мечтой американцев.

«Они уверены, что чем больше Россия будет воевать, тем слабее она станет экономически, но они заблуждаются», — заявил парламентарий.

Он напомнил, что СССР выстоял в годы Второй мировой войны, когда практически вся экономическая и военная мощь Европы была брошена против России.