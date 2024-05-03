Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очень важными и опасными высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. ТАСС

«Заявление очень важное и очень опасное. Франция в лице главы государства продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности в конфликт вокруг Украины на земле. Мы внимательно наблюдаем и будем наблюдать», — заявил Песков. Ura.Ru

Он подчеркнул, что Россия будет продолжать специальную военную операцию до достижения поставленных целей. Lenta.ru