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Полянский заявил, что целью США является глобальная цифровая диктатура

Соединенные Штаты стремятся к установлению глобальной цифровой диктатуры. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Комитета по информации ГА ООН.

Полянский заявил, что целью США является глобальная цифровая диктатура
© Российская Газета

По его словам, Вашингтон пользуется тем, что в странах Запада находятся основные рычаги управления интернетом, а в юрисдикциях этих стран и, в первую очередь самих США, прописались все основные IT-монополисты.

В результате, продолжил Полянский, Штаты санкционировали процессы, логическим завершением которых призвана стать глобальная цифровая диктатура. "То есть полная утрата государствами способности экстраполировать свой суверенитет на цифровую сферу", - цитирует РИА Новости зампостпреда.

Полянский указал, что создаются предпосылки для тотального контроля над цифровым пространством с возможностью отключения любой информационной альтернативы сертифицированному Западом мейнстриму.

В качестве примера дипломат привел распространение на площадках западных IT-монополистов ксенофобских, расистских, националистических и русофобских материалов. И на них модераторы не обращают внимания. При этом каналы и аккаунты средств массовой информации, а также рядовых пользователей, которые транслируют отличную от западной точку зрения, нещадно блокируют.

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Дмитрий Полянский
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