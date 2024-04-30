Полянский заявил, что целью США является глобальная цифровая диктатура

Соединенные Штаты стремятся к установлению глобальной цифровой диктатуры. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Комитета по информации ГА ООН.

По его словам, Вашингтон пользуется тем, что в странах Запада находятся основные рычаги управления интернетом, а в юрисдикциях этих стран и, в первую очередь самих США, прописались все основные IT-монополисты.

В результате, продолжил Полянский, Штаты санкционировали процессы, логическим завершением которых призвана стать глобальная цифровая диктатура. "То есть полная утрата государствами способности экстраполировать свой суверенитет на цифровую сферу", - цитирует РИА Новости зампостпреда.

Полянский указал, что создаются предпосылки для тотального контроля над цифровым пространством с возможностью отключения любой информационной альтернативы сертифицированному Западом мейнстриму.

В качестве примера дипломат привел распространение на площадках западных IT-монополистов ксенофобских, расистских, националистических и русофобских материалов. И на них модераторы не обращают внимания. При этом каналы и аккаунты средств массовой информации, а также рядовых пользователей, которые транслируют отличную от западной точку зрения, нещадно блокируют.