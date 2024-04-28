Песков заявил, что легитимность Зеленского скоро многие поставят под сомнение

Легитимность президента Украины Владимира Зеленского в связи с истечением срока его полномочий и отсутствием выборов скоро окажется под сомнением, в том числе на Украине. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в своем Telegram-канале.

"Мне кажется, что участь Зеленского однозначно предрешена. И совсем скоро настанет момент, когда многие, в том числе и на Украине, поставят под сомнение его легитимность", - сказал Песков, отметив, что это с юридической точки зрения придется сделать в любом случае. "И ему как-то придется оправдываться. Но для нас главное - мы должны продолжить специальную военную операцию. Мы должны обезопасить себя. И мы должны выполнить те задачи, которые были поставлены с началом [СВО]", - подчеркнул представитель Кремля.