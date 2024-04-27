Захарова назвала цель учений НАТО у границ России

НАТО путем проведения учений около границ России пытается втянуть Москву в гонку вооружений и сковать боевой потенциал. RT на русском

«Они [страны НАТО] пытаются оказать на Российскую Федерацию давление, втянуть наше государство в гонку вооружений, сковать российские боевые потенциалы, заставить Россию отказаться от достижения целей специальной военной операции. У них это не получится», — рассказала дипломат. Lenta.ru

«У нас достаточно сил и средств, чтобы обеспечить безопасность России и защитить ее интересы на всех направлениях», — добавила Захарова. Говорит Москва