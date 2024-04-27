В МИД ответили на требование Литвы исключить Россию из наблюдателей ОБСЕ

В Министерстве иностранных дел (МИД) России прокомментировали требование Литвы исключить РФ и Белоруссию из списка наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) за президентскими выборами, заявив, что власти прибалтийской страны тем самым «выстрелили себе в ногу». Об этом сообщает Baltnews.

В ведомстве заявили, что решение властей Литвы противоречит документам и обязательствам приглашать на выборы наблюдателей из всех государств-участников ОБСЕ и было принято в русле русофобской политики.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ заявляло, что не будет наблюдать за президентскими выборами в Литве из-за требований Вильнюса.

«Таким образом, бюро, даже при всей своей политизированности, направило Вильнюсу сигнал о недопустимости подобных действий», — заключили в МИД.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Литвы обвинила кандидата в президенты страны Игнаса Вегеле в том, что он подкупал избирательниц, раздавая им розы на 8 Марта. По мнению ЦИК, тот факт, что женщины улыбались, получая цветы от Вегеле, свидетельствует о том, что они будут за него голосовать.