В Кремле высказались о возможности переговоров с Украиной

Предпосылок для переговоров с Украиной сейчас нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Поэтому специальная военная операция будет продолжена, отметил он.

Говоря о причинах выхода Киева из переговорного процесса, стартовавшего вскоре после начала спецоперации, Песков указал на давление извне. Речь идет о влиянии Лондона, пояснил представитель Кремля, назвав все остальные заявления на этот счет «заявлениями».

Ранее помощник президента Владимир Мединский рассказал о ходе российско-украинских переговоров в 2022 году, которые прошли в Стамбуле.