Соединенные Штаты поставками Украине оперативно-тактических ракет ATACMS перешли рамки дозволенного. Об этом заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов, слова которого передает РИА Новости.

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"Поставками ATACMS американцы перешли рамки дозволенного и показали, что для них вообще не существует никаких рамок. Вскормленная ими на Украине террористическая банда делает то, что может и считает нужным: они бьют ракетами куда захотят, ни на что не оглядываясь", - заявил он.

26 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон располагает возможностями передать Украине "значительное количество" дальнобойных ракет ATACMS, однако не будет раскрывать конкретную цифру.

В этот же день журналист Кристоф Ваннер сказала, что дальнобойные ракеты ATACMS, переданные Соединенными Штатами Киеву, не помогут Вооруженным силам Украины переломить ситуацию в ходе конфликта.