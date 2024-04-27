Что изменится в жизни россиян в мае

ТАСС вместе с Госдумой представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2024 года и коснутся многих россиян.

Лимит переводов между своими счетами без комиссии

Россияне смогут без комиссии отправлять переводы на сумму до 30 млн рублей в месяц на свои счета в других банках. Кредитным организациям запрещено ограничивать размер или количество переводов в пределах этой суммы. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, "принятые поправки нацелены на защиту прав граждан". "Человек имеет право распоряжаться собственными средствами по своему усмотрению. Открывая в банке счет или вклад, гражданин и так оплачивает банковские услуги. Важно, чтобы он имел возможность без каких‑либо финансовых препятствий забрать или перевести эти деньги", — добавил он.

Декларации о доходах

2 мая истекает срок представления декларации о доходах, полученных в 2023 году. Сделать это можно в налоговой инспекции, МФЦ или онлайн через "Личный кабинет налогоплательщика" на сайте ФНС России. Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2024 года.

Налог на доходы физических лиц обычно уплачивается автоматически — его удерживают с зарплаты. Но в некоторых случаях физлица должны сами рассчитать сумму налога и подать декларацию.

Найти пропавших родственников станет легче

Близких родственников пропавших без вести граждан включат в перечень лиц, подлежащих обязательной государственной геномной регистрации. Полученная информация будет храниться до установления местонахождения разыскиваемого человека, но не более 70 лет. Биоматериалы будут уничтожаться, если местоположение пропавшего было установлено или его тело было идентифицировано.

Совершенствуется целевое обучение

Процедура целевого обучения станет более прозрачной. В частности, все заявки на него будут носить публичный характер. Каждый поступающий сможет найти сведения о мерах поддержки в период обучения, а также о работодателе, с которым потом будет заключен трудовой договор. "Главное в системе целевого обучения — создать условия, чтобы будущий специалист после обучения пришел на работу, к которой его готовили, — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. — А для этого должен быть другой уровень ответственности и работодателя, и региональных властей, и самого студента. Важно, чтобы студент-целевик понимал: ему гарантированы место работы, достойная заработная плата, жилье и другие социальные гарантии от работодателя и региона, — а региональные власти были уверены, что вложенные средства не потрачены впустую и человек, заключивший договор о целевом обучении, вернется работать в свой регион. Тогда и проблема обеспеченности кадрами там, где это необходимо, особенно в сфере здравоохранения и образования, будет решена".

Права должников по ЖКХ дополнительно защитят

Расширяется перечень лиц, которые не могут привлекать коллекторов к возврату долгов граждан по ЖКХ. Ранее это были управляющие и ресурсоснабжающие организации, товарищества собственников, жилищные кооперативы и так далее. Теперь в этот список войдут и наймодатели социального жилья. "Принятие закона позволит дополнительно защитить права граждан от нарушений при возврате долгов по ЖКХ и будет способствовать надлежащему выполнению управляющими компаниями своих обязанностей", — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Вырастет финобеспечение ответственности туроператоров

Финансовое обеспечение ответственности туроператоров в сфере выездного туризма или тех, что ранее занимались организацией такого туризма, но сведения о которых исключены из Единого федерального реестра туроператоров, составит не менее 25 млн рублей. Ранее можно было страховаться минимум на 10 млн рублей. Финансовое обеспечение гарантирует исполнение обязательств перед туристами.

Увеличатся ставки акцизов на алкоголь

Изменяются ставки акцизов на вино, плодовую алкогольную продукцию, винные и виноградосодержащие напитки, а также на игристое вино, включая российское шампанское. Так, ставка акциза на вино увеличится до 108 рублей за литр.

Следующая индексация намечена на 1 января 2025 года — ставка повысится до 112 рублей. А в начале 2026-го она вырастет до 116 рублей.

Акциз — это косвенный налог на товары массового потребления внутри страны.

Блокировка продажи нелегальной и просроченной молочной продукции

В крупных торговых сетях на кассах начнут блокировать продажу нелегальной и просроченной молочной продукции и воды. Речь идет в том числе о незаконном обороте — отсутствии необходимой информации о товаре в системе "Честный знак" или ее искажении, двойной продаже или попытках реализовать запрещенные товары.