КНДР выразила поддержку РФ в отстаивании ее суверенитета и безопасности

Пхеньян поддерживает руководство России в отстаивании суверенитета и безопасности страны, желает дальнейших успехов на этом направлении. Об этом заявил посол КНДР в России Син Хон Чхоль на приеме по случаю пятилетия визита председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в РФ.

"Сегодня руководство и народ России мужественно преодолевают всякие внутренние и внешние вызовы и испытания, добиваются больших успехов в борьбе за строительство сильного и процветающего государства. Мы от всего сердца желаем руководству и народу России дальнейших успехов в сфере отстаивания суверенитета и безопасности страны", - отметил глава диппредставительства КНДР.

Дипломат высоко оценил "искренние и прекрасные дружеские отношения" президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.