КНДР выразила поддержку РФ в отстаивании ее суверенитета и безопасности
Пхеньян поддерживает руководство России в отстаивании суверенитета и безопасности страны, желает дальнейших успехов на этом направлении. Об этом заявил посол КНДР в России Син Хон Чхоль на приеме по случаю пятилетия визита председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына в РФ.
"Сегодня руководство и народ России мужественно преодолевают всякие внутренние и внешние вызовы и испытания, добиваются больших успехов в борьбе за строительство сильного и процветающего государства. Мы от всего сердца желаем руководству и народу России дальнейших успехов в сфере отстаивания суверенитета и безопасности страны", - отметил глава диппредставительства КНДР.
Дипломат высоко оценил "искренние и прекрасные дружеские отношения" президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
"Сегодня корейско-российские отношения продолжают свое плодотворное развитие, отражают стремления и чаяния народов двух стран на основе взаимопонимания и договоренностей, достигнутых во время встречи руководителей КНДР и России во Владивостоке в сентябре 2023 года, - добавил он. - Выдвижение на более высокий уровень ценных традиций дружбы, которые были преумножены из поколения в поколение, - это наша общая ответственность перед эпохой и историей".