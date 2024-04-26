Путин похвалил Петербург за успехи в демографии

Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым отметил успехи города по разным направлениям. В частности, глава государства похвалил Петербург за увеличение количества многодетных семей.

«У вас растет количество многодетных семей. Рост на 30% за пять лет. Стабилизирован рост населения. Продолжительность жизни выше, чем в среднем по стране», - перечислил достижения Владимир Путин.

На встрече речь шла и о социальной сфере. Российский лидер указал, что в Санкт-Петербурге есть еще несколько школ, в которых дети учатся во вторую смену, но в эта проблема в основном ликвидирована. Также глава государства отметил и высокие темпы роста промышленного производства.

«Промышленное производство растет. Темп (роста промышленности Санкт-Петербурга - Прим. ред.) втрое превышает темп роста промышленности по стране - это очень хороший показатель», - сказал президент.

Упомянул он и другие успехи. Так, Путин похвалил Санкт-Петербург за открытие новых общественных пространств.

Ранее российский лидер рассказывал о проблеме «отложенного первого ребенка» в России. По словам Владимира Путина, для прироста населения страны в семье должны быть три ребенка, для этого необходимо заводить семью раньше.