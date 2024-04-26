Сикорский назвал Калининград непотопляемым ракетным крейсером РФ

Калининградская область является непотопляемым ракетным крейсером России, поэтому странам Запада стоит передвинуть системы противоракетной обороны ближе к эксклаву. Такое заявление сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает «Российская газета».

По его мнению, выдвижение радаров или антиракет на территорию Польши очень полезно «с точки зрения ее западных соседей».

«Так что если бы мы давали территорию, радары, другие элементы, а они дали бы то, что они делают лучше всего, то в сумме это имело бы экономическую пользу и военную пользу. В итоге мы были бы в безопасности», — сказал Сикорский.

При этом он не уточнил, на основе чего он пришел к таким выводам и зачем Польше требуется такая защита.

Напомним, что на Западе неоднократно заявляли об угрозе нападения со стороны России. При этом президент РФ Владимир Путин назвал такие сообщения бредом, поскольку таких планов у страны не было и нет.