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Сикорский назвал Калининград непотопляемым ракетным крейсером РФ

Калининградская область является непотопляемым ракетным крейсером России, поэтому странам Запада стоит передвинуть системы противоракетной обороны ближе к эксклаву. Такое заявление сделал глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает «Российская газета».

Сикорский назвал Калининград непотопляемым ракетным крейсером РФ
© РИА Новости

По его мнению, выдвижение радаров или антиракет на территорию Польши очень полезно «с точки зрения ее западных соседей».

«Так что если бы мы давали территорию, радары, другие элементы, а они дали бы то, что они делают лучше всего, то в сумме это имело бы экономическую пользу и военную пользу. В итоге мы были бы в безопасности», — сказал Сикорский.

При этом он не уточнил, на основе чего он пришел к таким выводам и зачем Польше требуется такая защита.

Напомним, что на Западе неоднократно заявляли об угрозе нападения со стороны России. При этом президент РФ Владимир Путин назвал такие сообщения бредом, поскольку таких планов у страны не было и нет.

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