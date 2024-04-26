Президент России Владимир Путин выступил с приветственным словом на заседании Совета Законодателей РФ в Санкт-Петербурге в пятницу, 26 апреля.

В мероприятии приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, а также лидеры фракций и председатели профильных комитетов.

Участники обсудили актуальные вопросы повышения рождаемости, поддержки семей с детьми и реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".