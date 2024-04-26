Киселев рассказал, как готовил Януковича к выборам

Глава медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев рассказал, что учил экс-президента Украины Виктора Януковича выступать перед президентскими выборами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на фильм «Тот самый Киселев».

Киселев заявил, что Янукович вырос в «специфической среде» - интернате для трудных подростков. Там он играл в карты, которые сам изготавливал и крапил.

По словам Киселева, некие люди платили руководству интерната, чтобы отвозить Януковича в Москву, где он играл с профессионалами на деньги и на него делали ставки.

«Таким образом он зарабатывал деньги. Будучи в интернате для трудных подростков, построил дом, куда поселил свою маму. Вот на эти деньги, выигранные в карты», - подчеркнул Киселев.

Он назвал Януковича очень ярким человеком, у которого не было ораторского таланта.

«Я работал с ним, тренируя, что ли, его говорить, выступать, отвечать на вопросы. Он не очень был приспособлен к этому…» - отметил Киселев.

Он добавил, что проект был успешным - Янукович одержал победу на президентских выборах.

«Но, к сожалению, он не потянул до конца», - заключил Киселев.

В 2006-2007 годах Янукович был премьером Украины. В феврале 2010-го он выиграл выборы президента страны. В феврале 2014 года Янукович покинул Украину на фоне Евромайдана и с тех пор находился в России. На Украине против него возбудили несколько уголовных дел, в том числе дело о госизмене.