Медведев заявил об уничтожении Россией «новых фашистов»

Россия сегодня вновь ведет решительный бой с нацизмом и уничтожает новых фашистов на полях сражений. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время обращения к участникам акции «Диктант Победы».

Он добавил, что РФ отражает атаки тех, кто хочет подменить реальную историю фальшивками и «злобной ложью», очерняет истинных героев и превозносит «отъявленных мерзавцев, палачей и убийцы».

«Мы этого не допустим», — подчеркнул он.

Напомним, что «Диктант Победы» проводится с 2019 года в рамках партийного проекта «Единой России» — «Историческая память». В этом году он стартует 26 апреля и пройдет в 89 регионах России и 60 странах мира.

Задания посвящены 80-летию освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков и иным памятным датам. Вопросы «Диктанта Победы» переведены на восемь языков. Абитуриенты, которые правильно ответят на все 25 вопросов, получат дополнительные преференции при поступлении в вузы.