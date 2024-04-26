ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составил почти 80%

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 15 по 21 апреля, вырос на 0,5 п.п. и составляет 79,5%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 79,5% участников опроса (плюс 0,5 п.п.), уровень одобрения деятельности президента увеличился за неделю на 0,2 п.п. и составляет 77,8%", - отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 54,5% опрошенных (плюс 0,5 п.п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина - 54,1% респондентов (без изменений). О доверии Мишустину заявили 62,7% опрошенных (плюс 0,2 п.п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 31,7% (плюс 1,7 п.п.), лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 28,5% (плюс 2,9 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 21,1% (плюс 0,6 п.п.), председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,1% (плюс 0,6 п.п.).

Уровень поддержки "Единой России" составил 41,9% (плюс 1,5 п.п.), КПРФ - 8,7% (минус 0,3 п.п.), ЛДПР - 7,6% (минус 0,9 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 3,6% (минус 0,3 п.п.), "Новых людей" - 7,3% (минус 1 п.п.).