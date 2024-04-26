Захарова рассказала, чем военные США на самом деле занимаются на Украине
Военнослужащие США координируют на Украине осуществление терактов, сообщила «Известиям» официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала слова пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера о том, что американские военные не занимаются подготовкой ВСУ, а обеспечивают надзор за поставками Украине вооружения и поддержку в логистике.
Американские военные на Украине в том числе координируют осуществление терактов, — заявила Захарова.
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Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер рассказал, что дополнительное число военных советников США при переброске на Украину не будут отправлены к линии фронта. Американские представители будут работать в посольстве, Белый дом не намерен вести боевые действия на территории Украины, напомнил он.
До этого Райдер не исключил возможность отправки дополнительных военных советников в американское посольство в Киеве, администрация США рассматривала такую возможность. Вероятно, советники не будут исполнять военных обязанностей, но займутся консультированием украинских властей и ВСУ, предположили журналисты. Они будут также ограничены в поездках, как и другие сотрудники дипмиссии.