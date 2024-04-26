Регионам предлагают дать право продлевать майские праздники

Фракция "Новые люди" сообщила о внесении законопроекта, который дает право губернаторам продлевать майские праздники, если за это проголосуют большинство жителей региона. Законопроект подготовил вице-спикер ГД Владислав Даванков.

"Предлагается предоставить полномочия главам регионов переносить часть выходных дней, предусмотренных новогодними каникулами, на другие дни в мае на основании решения, принятого на соответствующем референдуме в субъекте Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.

Во фракции привели результаты опроса Фонда "Общественное мнение" за 2023 год: к предложению перенести новогодние выходные на майские праздники положительно относятся 55% граждан России. Большую часть выбравших этот вариант интересует поездка на дачу, и еще один популярный аргумент - новогодних праздников слишком много.

"Более того, продление майских праздников повлечет увеличение туристического потока на курорты Черноморского побережья в Краснодарском крае, Ставропольском крае, Северо-Кавказском федеральном округе и других регионах в теплое время года", - говорится в сопроводительных материалах.

Даванков также отметил, что в период январских праздников многие граждане не могут провести время на природе из-за холодной погоды. Он привел данные опроса, согласно которому две трети граждан не покидали место жительства во время январских выходных. Кроме того, в новогодние праздники увеличивается доля обращений в связи с травмами - с 14% до 19% и отравлениями - с 9% до 17%.

Однако в некоторых регионах продление майских праздников может привести к ухудшению положения отдельных отраслей экономики, считает автор. Дело в том, что в южных регионах в этот период идут посевные работы, так что аграрии окажутся перед выбором: не отпускать рабочих и платить им в двойном объеме за труд в выходные или же отправить их в отпуск в разгар посевной. В других регионах, например, в Сахалинской области, сокращение новогодних праздников приведет к снижению туристического потока и к простою туристических объектов.

Так что распространять такой порядок на всю страну не следует: в этой связи предлагается предоставить полномочия главам регионов переносить выходные дни, предусмотренные новогодними каникулами, на другие дни в мае. Это может делаться на основании решения, принятого на региональном референдуме.