Пушилин освободил от должности замруководителя своей администрации

Александра Костомарова уволили с должности первого заместителя руководителя администрации главы ДНР. Соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин. Причина увольнения в указе не раскрывается.

Освободить Костомарова Александра Константиновича от должности первого заместителя руководителя администрации главы Донецкой Народной Республики с 27 апреля 2024 года, — говорится в документе.

Уточняется, что Костомаров занимал пост первого замруководителя администрации главы ДНР с июня 2022 года. С 2003 по 2005 год он работал на различных должностях в администрации Челябинска, затем — в региональном отделении партии «Единая Россия».

Ранее заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Демкин уволился после высказывания своего сына о Перми. Молодой человек на Бали записал видео, в котором задал риторический вопрос: «На хрена мне Пермь?» Уточняется, что молодой человек опубликовал видео с курорта, во время которого продемонстрировал местность вокруг себя и сказал, что пока не планирует возвращаться в родной город.

До этого Тверской суд Москвы назначил экс-заместителю министра культуры РФ Ольге Яриловой семь лет заключения в колонии общего режима. Чиновницу признали виновной в превышении должностных полномочий. Помимо этого, с Яриловой взыскали 125 млн рублей в пользу потерпевшей стороны.