России отказали в участии в церемонии в Маутхаузене

Австрия отказала дипмиссии России и Белоруссии в стране в участии в памятной церемонии по случаю 79-летней годовщины освобождения концентрационного лагеря Маутхаузен. Об этом сообщили в посольстве РФ.

Там отметили, что данный отказ в участии в традиционных мероприятиях в Австрии уже не первый.

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«В своем малодушном двуличии организаторы этим не ограничились и в данном случае также рекомендовали воздержаться от участия и организациям российских соотечественников в Австрии, достойно представлявшим РФ на мемориальных мероприятиях в лагере смерти в 2022-2023 годах», — говорится в тексте.

На этом фоне в посольстве назвали заверения Вены о центральной роли сохранения памяти о «невообразимых страданиях, которые понесли в системе концлагерей Маутхаузена советские заключенные» пустыми словами.

Ранее власти Австрии запретили посольству РФ возложить венки к мемориалу советских и американских солдат в США.