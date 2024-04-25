Мединский рассказал о стамбульских переговорах с Украиной

Киев должен был согласовывать договоренности с Москвой с «тремя начальниками». Так помощник президента Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24» прокомментировал российско-украинские переговоры, которые прошли в 2022 году в Стамбуле.

«Украинская делегация говорила следующее: "Вот вам легко, у вас один начальник, а у нас три, поэтому под чем бы мы тут ни подписались, надо еще с двумя начальниками согласовать"», — вспомнил Мединский.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. 22 мая того же года о замораживании переговорного процесса заявлял глава делегации Москвы Владимир Мединский. Он сообщил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.