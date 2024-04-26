В МИД предупредили Польшу о последствиях размещения ядерного оружия США

Заявления Польши о готовности разместить на своей территории ядерное оружие США вызывают глубокую озабоченность, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Его слова передают «Известия».

По мнению дипломата, подобные дискуссии являются провокационными и могут привести к непредсказуемым последствиям. Он предупредил, что в случае такого шага со стороны польских властей возможен «дальнейший виток напряженности».

«И в целом эта игра очень опасная», — заключил Рябков.

ICAN назвала опасными призывы к совместному в США использованию ядерного оружия

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна готова разместить на своей территории ядерное оружие США. В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что Вооруженные силы России примут все необходимые меры для безопасности государства.