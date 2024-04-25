Посольство РФ в Италии раскритиковало главу МИД и вице-премьера республики Антонио Таяни, который ранее приравнял украинских бойцов, в том числе неонацистов, к итальянским партизанам и солдатам армий антигитлеровской коалиции. ТАСС

В заявлении подчеркивается, что нынешнее украинское руководство пришло к власти в результате государственного переворота в 2014 году. При этом его адепты являются «идейными наследниками и политическими последователями» организатора украинского националистического движения Степана Бандеры, о чем Антонио Таяни не может не знать. На этом фоне сотрудники российского посольства посчитали необходимым напомнить главе МИД Италии, что в годы Второй мировой войны из-за деятельности украинских националистов пострадали сотни тысяч людей. В их числе русские, поляки, евреи и сами украинцы. Газета.Ru

Ранее в МИД Италии поддержали идею использования доходов от замороженного на Западе российского капитала для поддержки Украины. Lenta.ru