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В МИД РФ назвали ложью данные о подготовке запрета на консульские услуги за границей

Сведения о подготовке запрета на оказание услуг в консульских учреждениях РФ за границей являются откровенной ложью. Об этом проинформировали в консульском департаменте МИД России.

В МИД РФ прокомментировали сообщения о запрете на консульские услуги за границей
© ТАСС
"В рубрике "отчаянные фейки" вынуждены дать ссылку на абсолютно не соответствующий действительности материал <...>. Откровенное вранье и ложь. Развернутый комментарий министерства по этому вопиющему факту дезинформации последует чуть позже", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале департамента.