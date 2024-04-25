$92.51-0.7998.91-0.65
Войти в почту

Захарова: Зеленский обменивает жизни украинцев на деньги налогоплательщиков США

Президент Украины Владимир Зеленский обменивает жизни украинцев на деньги налогоплательщиков в США и странах НАТО. Об этом заявила во время брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова обвинила Зеленского в обмене жизней украинцев на деньги США
© РИА Новости

По ее словам, украинский глава использует страну и граждан как средства для получения бонусов деньгами или услугами со стороны США и стран НАТО. Однако сами налогоплательщики западных стран понятия не имеют, за что платят, заявила Захарова.

«Часть из этих средств, причем значительная, возвращается обратно на соответствующие счета, в соответствующие руки тех, кто им на Западе все это устраивает и всему этому покровительствует», — заключила дипломат.

22 апреля министерство иностранных дел Украины потребовало от своих заграничных дипломатических учреждений прекратить все консульские действия в отношении украинских граждан призывного возраста. Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ограничение консульских услуг для украинцев за рубежом — это честное решение, поскольку пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед страной.

Политика
Дмитрий Кулеба
Владимир Зеленский
Мария Захарова
МИД России
НАТО
Соединенные Штаты
Украина
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости