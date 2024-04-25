В Совфеде заявили о нежелании возрождать тоталитаризм в России

Власти в России не желают возрождать тоталитарное государство, поскольку они думают о развитии страны. Об этом заявила спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.

По ее мнению, никакого «закручивания гаек» в России нет, это больше эмоциональные оценки.

«Возвращение к тоталитарному государству невозможно, недопустимо. У нас уже есть исторический опыт, и мы знаем, как долго и трудно мы избавлялись от последствий», — отметила Матвиенко.

Спикер Совфеда пояснила, что тоталитарные практики противоречат задачам развития государства, а «Россия настроена на развитие».

Она призвала создавать свободные условия для развития экономики, малого и среднего бизнеса, творческих людей.

Ранее Матвиенко выступила с инициативой делать условия для возвращения части уехавших россиян. Она уверена, что нужно помочь вернуться тем гражданам, которые уехали по разным причинам, но из-за рубежа не выступали против России.