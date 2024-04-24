Песков: американская помощь Украине не изменит динамику СВО

В Кремле заявили, что помощь Украине в рамках нового пакета, одобренного Сенатом США, не изменит динамику СВО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная.

"Но мы по-прежнему не устаем повторять, что все вот эти новые и новые партии оружия, которые уже, наверняка, готовы, они не изменят динамику на фронте", - сказал он.

Песков напомнил те настроения, которые царили среди западных элит еще год назад, когда они ждали поражения РФ на поле боя.

"Все считали дни до полного поражения России", - сказал он.

А потом, по его словам, акценты очень быстро сместились, и все уже говорили о том, что удастся избежать краха украинского режима.