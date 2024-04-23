В Интернете расходится видео, на котором американский бизнесмен Илон Маск заявил, что уважает президента России Владимира Путина, так как он — единственный, кто не лицемерит среди других глав государств. Предположительно, предприниматель сказал это во время интервью в шоу журналиста Дона Лемона.

«Я действительно уважаю Владимира Путина, ведь в отличие от других лидеров, он никогда не лицемерит и говорит правду такой, какая она есть», — заявил Илон Маск на видео.

Он также добавил, что при встрече с главой российского государства обязательно пожмет ему руку.

Кроме того, на видео Маск назвал Россию примером сильной державы. Бизнесмен подчеркнул, что эту страну невозможно победить.