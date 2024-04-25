США визитом Блинкена в Китай хотят расшатать связку РФ-КНР

США визитом госсекретаря Энтони Блинкена в Китай (24-26 апреля) хотят расшатать российско-китайскую связку, Пекин на это не пойдет. Об этом заявил ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

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"Вашингтон ищет способы, как эффективнее и сильнее расшатать российско-китайскую связку. Мы за последнее время реально углубили взаимодействие с Пекином во многих областях. Это вызывает приливы желчи с переходом в тяжелую изжогу у политиков и высших функционеров администрации [президента США Джо] Байдена, - отметил Рябков. - И визит госсекретаря нужно расценивать под углом того, на что готовы пойти США в плане наращивания беспардонного и безоглядного прессинга на Китайскую Народную Республику".

"Я думаю, в Пекине все это хорошо понимают и не станут даже имитировать готовность договариваться с американцами в ущерб российским интересам", - сказал заместитель министра.

По его словам, США не останавливаются ни перед чем и "применяют недозволенные приемы вплоть до откровенного шантажа и запугивания, даже в отношении такой державы, как КНР", что для России совершенно очевидно.