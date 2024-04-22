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Песков объяснил вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир Первого канала.

Песков объяснил вывод российских миротворцев из Карабаха
© РИА Новости

По словам Пескова, для российских миротворцев «не осталось функций» в регионе. Он также добавил, что это стало возможным после признания Арменией границ Азербайджана.

«Это (вывод миротворцев — прим. ред.) отвечает нынешним реалиям, которые сложились в регионе, после того как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. Реалии геополитические там изменились, и там не осталось больше функций для них», — объяснил он.

Напомним, что 17 апреля Песков объявил, что российские миротворцы выходят из Нагорного Карабаха.

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