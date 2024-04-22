Песков объяснил вывод российских миротворцев из Карабаха

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир Первого канала.

По словам Пескова, для российских миротворцев «не осталось функций» в регионе. Он также добавил, что это стало возможным после признания Арменией границ Азербайджана.

«Это (вывод миротворцев — прим. ред.) отвечает нынешним реалиям, которые сложились в регионе, после того как Армения признала границы Азербайджана по состоянию на 1991 год. Реалии геополитические там изменились, и там не осталось больше функций для них», — объяснил он.

Напомним, что 17 апреля Песков объявил, что российские миротворцы выходят из Нагорного Карабаха.