Москва констатирует беспрецедентную дискриминацию российских представителей, направляющихся на работу в ЮНЕСКО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии фотовыставки, посвященной 70-летию вступления России (СССР) в организацию. По его словам, которые приводит ТАСС, такого не было даже во времена холодной войны. Тем не менее, подчеркнул министр, ЮНЕСКО остается уникальной универсальной гуманитарной организацией, и «отменить в ней Россию не удастся».

К сожалению, вынуждены констатировать злоупотребление площадкой ЮНЕСКО в геополитических целях, беспрецедентную дискриминацию направляющихся на работу в организации российских представителей, которые порой ждут выдачи виз более года, — сказал глава российского МИД.

Ранее Лавров заявил, что США и их союзники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав. По его словам, такая политика чревата катастрофическими последствиями. Министр подчеркнул, что особое беспокойство вызывает тот факт, что главными инициаторами провокационных шагов в отношении России выступает тройка ведущих ядерных держав Запада.

До этого российский министр указал на ошибку стран Запада. По его словам, они не смогли просчитать реакцию России на беспрецедентные санкции. В США и Европе рассчитывали запугать РФ, но в итоге только укрепили.