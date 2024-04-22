Путин оценил отношения Москвы и Баку

Отношения России и Азербайджана находятся на высоком уровне и продолжают развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Москве. News.ru

«Конечно, у нас будет возможность поговорить по двусторонним отношениям, которые находятся на высоком уровне и развиваются», — сказал российский президент. RT на русском

В пресс-службе Кремля до этого информировали, что Путин и Алиев обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития отношений двух государств и проведут обстоятельный обмен мнениями по региональной проблематике. Газета.Ru