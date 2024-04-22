В МИД России прокомментировали заявление Польши о ядерном оружии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационными заявления руководства Польши о готовности разместить на территории страны американское ядерное оружие. Об этом пишет ТАСС.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что размещение в стране ядерного оружия США «уже некоторое время» является темой польско-американских переговоров. При этом польский лидер подчеркнул, что готов пойти на это в рамках программы Совместных ядерных миссий НАТО (Nuclear sharing).

Мария Захарова обратила внимание на то, что в случае размещения на территории Польши американского ядерного оружия, оно незамедлительно привлечет внимание Генштаба ВС России.

«Варшава, похоже, маниакально добивается того, чтобы привлечь еще большее внимание военных планировщиков в российском Генштабе. Не трудно предположить, что в случае появления американского ядерного оружия на территории Польши соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО», - заметила официальный представитель МИД РФ.

Дипломат назвала слова Дуды - «провокационными», заметив, что польские власти проводят «глубоко враждебную по отношению к России политику».

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«Все это в совокупности ведет к тому, что в нашем собственном военном планировании мы относимся к Польше с особым вниманием и сообразно тем угрозам, которые возникают для России при участии этой страны», - констатировала она.

Несмотря на готовность разместить в Польше ядерное оружие, Анджей Дуда поспорил с премьером Польши Дональдом Туском, ранее заявившим, что страна находится в предвоенном периоде. По мнению главы государства, если власти Польши и дальше «будут действовать ответственно», то «войны никогда не будет».