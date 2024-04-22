МИД Германии проигнорировал вопросы посла России по делу о шпионаже

Министерство иностранных дел (МИД) Германии не ответило ни на один вопрос российской стороны по делу о шпионаже, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, комментируя итоги своего вызова в германское внешнеполитическое ведомство. Lenta.ru

«Не вполне понимаю, что конкретно отвергает германская сторона. В ходе беседы в МИД ФРГ 18 апреля 2024 года мы не получили ответа ни на один поставленный вопрос», - отметил Нечаев. «Главное - на чем основаны столь тяжкие обвинения задержанных, а также из чего следует вывод об их связях с государственными российскими структурами? Не были названы имена, не подтверждено наличие российского гражданства», - указал дипломат. «Нам не объяснили, почему мы не получили, как это предусмотрено, официального уведомления властей страны пребывания о задержании российских граждан, если они ими являются, не ответили на вопрос о возможности консульского доступа», - сообщил он. ТАСС

Накануне стало известно, что в ФРГ трех граждан заподозрили в шпионаже на Китай. По версии германской Генпрокуратуры, один из задержанных «собирал в ФРГ информацию об инновационных технологиях, которые можно использовать в военном деле». Газета.Ru