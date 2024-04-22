Лавров сообщил, когда РФ будет готова вернуться к вопросу о ратификации ДВЗЯИ

Россия готова вернуться к вопросу о ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), когда это же сделают США. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.

Министр напомнил, что в 1999 году Конгресс США под надуманными предлогами отклонил ратификацию договора.

"Отзыв ратификации договора Россией стал логичным ответом на упомянутые деструктивные действия США и других стран Запада. При этом мы остаемся полноценным участником Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Не так давно мы завершили создание своего сегмента Международной системы мониторинга. Готовы вернуться к вопросу о ратификации договора, как только это сделают США", - сказал он.

Лавров указал, что с 1999 года Вашингтон так и не предпринял каких-либо практических действий в этом направлении.

"Рассуждения о том, что ратификацию договора, мол, не удается провести через Конгресс США, мы воспринимаем как пустую отговорку. Соответственно, мы делаем вывод, что американский политический истеблишмент в ДВЗЯИ не заинтересован", - подчеркнул министр.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, согласно которому Россия отзывает ратификацию ДВЗЯИ. Этот договор был подписан от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года и ратифицирован ею 27 мая 2000 года. Он должен был стать основным международно-правовым инструментом для прекращения любых видов ядерных испытаний. Однако договор так и не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали 8 из 44 государств, имеющих ядерное оружие или потенциальные возможности для его создания.