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Лавров: Запад опасно балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав

Запад балансирует на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями, считает глава МИД РФ Сергей Лавров. Российская газета

«Сегодня США и их натовские сателлиты по-прежнему одержимы идеей нанести России "стратегическое поражение», готовы и далее сдерживать нашу страну до «последнего украинца". При этом западники опасно балансируют на грани прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями», - отметил Лавров. ТАСС

Ранее стало известно, что главы МИД стран-участников «Большой семерки» (G7) выразили обеспокоенность из-за отзыва Россией ДВЗЯИ. Страны клуба также «настоятельно призывали» Москву продолжать соблюдать мораторий на ядерные испытания. Lenta.ru

Лавров заявил об угрозе прямого столкновения ядерных держав
© ТАСС
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