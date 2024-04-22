Лавров обговорит с регионами плотное сотрудничество с Китаем

Глава МИД России Сергей Лавров проведет заседание Совета глав российских регионов при министерстве, сообщает ТАСС.

Оно будет посвящено развитию межрегионального сотрудничества с КНР. Мероприятие пройдет в особняке внешнеполитического ведомства. Участники встречи обсудят углубление взаимодействия субъектов и Китая в различных сферах, а также рост товарооборота, укрепление политического диалога и межрегиональных культурно-гуманитарных связей.

В заседании совета примут участие губернаторы, руководящие сотрудники Администрации президента России, федеральных органов исполнительной власти. По итогам мероприятия планируется выработать практические рекомендации по укреплению межрегиональных связей с Пекином в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

РФ и КНР развивают сотрудничество в торгово-экономической сфере. Товарооборот между Москвой и Пекином растет каждый год. В прошлом году он достиг $240,11 млрд, что стало рекордом, а в январе — марте 2024 года увеличился в годовом выражении на 5,2% и достиг $56,68 млрд.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее заявил, что не видит ничего плохого в большом количестве китайских товаров на российском рынке. По его словам, к примеру, китайские машины конкурентоспособны. Также ведется сотрудничество в области высоких технологий, в том числе в атомной энергетике, авиационной промышленности. Наращивание контактов в этих и других сферах будет затронуто во время заседания Совета глав субъектов РФ.

В 2024 году Китай и Россия отмечают 75-летие установления дипломатических отношений. Они, по словам Лаврова, в настоящее время переживают лучший период в истории.