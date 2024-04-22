Песков пообещал прокомментировать письмо президента Швейцарии Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал позже прокомментировать письмо лидера Швейцарии Виолы Амхерд российскому президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.

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Во время беседы с журналистами Дмитрий Песков заявил, что пока ему нечего сказать по поводу письма швейцарского президента, однако он обещал вернуться к этому вопросу позднее. «Давайте мы проверим эту информацию и завтра вам сообщим», — отметил представитель Кремля.

21 апреля издание Blick сообщило, что президент Швейцарии Амхерд написала российскому лидеру Владимиру Путину письмо вскоре после его переизбрания. Представители Минобороны Швейцарии заявили, что послание является призывом к диалогу. В нем содержались соболезнования в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», а также в адрес пострадавших от паводков в российских регионах.