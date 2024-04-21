Захарова связала воровство Вашингтоном активов Москвы с терактами СБУ в России

Вашингтон занимается банальным воровством активов Москвы, чтобы Киев продолжал проводить теракты против России. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает ТАСС.

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Также Мария Захарова обвинила американские элиты в том, что они готовы способствовать продолжению конфликта «до последнего украинца». Она добавила, что Белый дом при этом делает ставку не на победу Киева, а на то, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) продержались хотя бы до выборов президента США, тем самым не испортив имидж нынешнего американского лидера Джо Байдена.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Инициативу поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Также на внеплановой субботней сессии был принят законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.