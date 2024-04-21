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Захарова связала воровство Вашингтоном активов Москвы с терактами СБУ в России

Вашингтон занимается банальным воровством активов Москвы, чтобы Киев продолжал проводить теракты против России. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Захарова связала воровство Вашингтоном активов Москвы с терактами СБУ в России
© Lenta.ru

Также Мария Захарова обвинила американские элиты в том, что они готовы способствовать продолжению конфликта «до последнего украинца». Она добавила, что Белый дом при этом делает ставку не на победу Киева, а на то, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) продержались хотя бы до выборов президента США, тем самым не испортив имидж нынешнего американского лидера Джо Байдена.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Инициативу поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Также на внеплановой субботней сессии был принят законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.

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