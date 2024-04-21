Оказание Соединенными Штатами новой военной помощи Украине не поможет предотвратить бесславный конец киевского режима. Об этом заявил в субботу первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Вот что происходит, когда глава государства не заботится о собственных людях и продает свою страну. Праздновать нечего", - написал он в X (ранее Twitter). Назвав Украину антироссийской "частной военной компанией", дипломат заявил, что теперь она "профункционирует немного дольше, в карманах осядет больше денег, больше оружия украдут, а десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку".

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"Но бесславный конец киевского режима неизбежен, независимо от этого нового пакета [помощи] и от всех тщетных усилий их сторонников в США и НАТО", - подчеркнул он.