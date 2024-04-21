Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников органов местного самоуправления с профессиональным праздником. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

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Глава государства напомнил, что органы местного самоуправления появились 21 апреля 1785 года по распоряжению Екатерины II. В современной России на них возложена ответственная миссия, подчеркнул российский лидер.

«От их эффективной, слаженной работы во многом зависят совершенствование социальной инфраструктуры наших городов, благоустройство сельских территорий, решение самых востребованных, повседневных проблем людей», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил вклад в общее дело сотрудников всех звеньев муниципальной власти.

Ранее Путин поручил регионам направлять полученные через систему Обязательного медицинского страхования (ОМС) средства на зарплаты врачам, в том числе медикам, работающим в сельской местности.