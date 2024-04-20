Захарова прокомментировала выделение США военной помощи Украине

Выделение США военной помощи Украине является прямым спонсированием террористической деятельности, заявила представитель МИД Мария Захарова.

По словам дипломата, решение о выделении помощи Киеву, Израилю и Тайваню лишь усугубит мировые кризисные явления.

В своем Telegram-канале выделение помощи Тайваню Захарова назвала «вмешательством во внутренние дела Китая», а Израилю – прямой дорогой к эскалации конфликта в регионе.

Песков оценил последствия продления военной помощи США Украине

Ранее палата представителей США одобрила закон об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.