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Захарова назвала выделение военной помощи Украине прямым спонсированием терроризма

Выделение США военной помощи Украине является прямым спонсированием террористической деятельности, заявила представитель МИД Мария Захарова.

Захарова прокомментировала выделение США военной помощи Украине
© ТАСС

По словам дипломата, решение о выделении помощи Киеву, Израилю и Тайваню лишь усугубит мировые кризисные явления.

В своем Telegram-канале выделение помощи Тайваню Захарова назвала «вмешательством во внутренние дела Китая», а Израилю – прямой дорогой к эскалации конфликта в регионе.

Песков оценил последствия продления военной помощи США Украине

Ранее палата представителей США одобрила закон об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

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