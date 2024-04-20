Песков: США ответят за решение о конфискации собственности РФ

США придется ответить за конфискацию замороженных активов России, меры Москвы не будут иметь временных ограничений. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно же, если это действительно так, то Америке придется за это ответить. И здесь вряд ли будут какие-то временные ограничения. И делать мы это будем так, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам", - сказал представитель Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос о действиях Москвы в связи с принятием Палатой представителей Конгресса США законопроекта о конфискации замороженных активов РФ.

Песков отметил, что конфискация замороженных активов РФ нанесет удар по имиджу США, отпугнет инвесторов в эту страну.

"Что касается закона о конфискации российских активов, здесь нужно еще разобраться с деталями. В любом случае если действительно речь идет о конфискации наших активов, это нанесет непоправимый ущерб имиджу Соединенных Штатов Америки, это вынудит многих инвесторов в эту страну спасать свои средства, ибо непоколебимость частной собственности будет нарушена, тем более государственной собственности", - сказал он.

В США приняли законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины

Ранее законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая были одобрены в Палате представителей Конгресса США.