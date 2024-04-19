Джабаров объяснил уход миротворцев из Нагорного Карабаха

Российские миротворцы покинули Нагорный Карабах в связи с тем, что их миссия в данном регионе завершилась. Об этом 19 апреля «Парламентской газете» сообщил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

© Парламентская газета

Сенатор напомнил, что в соответствии с договоренностью между Азербайджаном и Россией, формально миротворцы должны были оставаться в Карабахе до ноября 2025 года. Они ушли потому, что больше нет смысла находиться там, пояснил он.

«То, ради чего они пришли — перестало существовать. Нет больше армянского анклава на территории Карабаха, граждане покинули территорию. Но Россия сыграла колоссальную роль. Она спасла народ от уничтожения, иначе там бы произошла кровавая мясорубка», — сказал Джабаров.

По его словам, российская сторона, находясь с миротворческой миссией в регионе, взяла на себя, в том числе моральную и материальную нагрузку, помогала местным жителям.