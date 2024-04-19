В Кремле прокомментировали новости о «военных новинках» Киева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минобороны России и спецслужбы отслеживают информацию об украинских «военных новинках». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее журнал The Economist рассказал о разработке Украиной беспилотников с запасом хода до трех тысяч километров. По данным издания, Киев инвестировал в беспилотники большой дальности сотни миллионов долларов, а производят их сейчас «полдюжины фирм».

У ВСУ появились способные долететь до Сибири дроны

Во время брифинга Пескова спросили, есть ли у Кремля информация о появлении у Киева таких дронов. Он ответил, что это «вопрос не для Кремля».