В Кремле прокомментировали новости о «военных новинках» Киева

В Кремле прокомментировали новости о «военных новинках» Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минобороны России и спецслужбы отслеживают информацию об украинских «военных новинках». Об этом сообщает ТАСС.
Ранее журнал The Economist рассказал о разработке Украиной беспилотников с запасом хода до трех тысяч километров. По данным издания, Киев инвестировал в беспилотники большой дальности сотни миллионов долларов, а производят их сейчас «полдюжины фирм».
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Во время брифинга Пескова спросили, есть ли у Кремля информация о появлении у Киева таких дронов. Он ответил, что это «вопрос не для Кремля».
«Разумеется, все так называемые новинки в этом плане внимательно отслеживают наши специальные службы и наши военные», - подчеркнул Песков.
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