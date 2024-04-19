Лавров впервые раскрыл пункт Стамбульского договора с Украиной о 5-й статье НАТО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров впервые раскрыл часть пунктов Стамбульского договора с Украиной. Согласно одному из них, к Украине применялась бы пятая статья НАТО, но без распространения на Крым и Донбасс.

"Гарантии были очень простые. В итоге мы были готовы пойти на то, чтобы, как хотела украинская делегация, эти гарантии были предельно серьезными", - заявил Лавров в интервью российским радиостанциям Sputnik, "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".

"Пределом серьезности" считалась статья пятая договора о создании Североатлантического альянса. Она подразумевает военную помощь любому члену альянса в случае вооруженного нападения.

"Записано было специально, что эти гарантии безопасности не распространяются на Крым и Донбасс, что, в общем-то, означало, что их трогать нельзя, а то никакие гарантии не действуют", - пояснил Лавров.

Кроме того, в Стамбульском договоре было записано, что на Украине не будет никаких военных баз.