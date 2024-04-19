Нагнетание Западом темы необходимости нанесения поражения России отражает не воинственный настрой, а агонию и истерику, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. ТАСС

«Коллективный Запад дает понять, что США — главные, и все легли под США. Нагнетание темы необходимости нанести поражение России отражает не воинственный настрой, а агонию», — сказал министр, комментируя геополитическую обстановку в мире. Говорит Москва

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что высказывания чиновников Пентагона о необходимости нанести России стратегическое поражение чреваты рисками «непредсказуемой эскалации». RT на русском