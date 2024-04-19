Cкандал с задержанием главы МЧС Чечни: реакция Кадырова и Меликова

Главу МЧС Чечни Алихана Цакаева задержали на контрольно-пропускном пункте «Герзель» в Дагестане. Что об этом известно и как отреагировали главы Чечни и Дагестана?

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Информация о задержании

В среду, 17 апреля, Telegram-канал «Что там у дагестанцев?» опубликовал видео, на котором, предположительно, запечатлен момент задержания высокопоставленного чиновника из Чечни в Дагестане. На кадрах сотрудники правоохранительных органов силой выводят из салона автомобиля GMC мужчину, одетого в черное.

Также из видео становится понятно, что задержанный оказывал сопротивление и отказывался выполнять требования полицейских. В итоге силовики вытащили мужчину из машины, после чего повалили его на асфальт.

Позднее издание «Известия» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что задержанным оказался глава МЧС Чеченской Республики Алихан Цакаев. О причинах произошедшего инсайдеры СМИ не рассказали.

«Форменный беспредел»: первая реакция на инцидент с Цакаевым

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале назвал «форменным беспределом» скандал с задержанием главы МЧС Чечни Алиханом Цакаевым в Дагестане. Рогов выразил мнение, что поведение чиновника, который отказался выполнять требования полиции, было недопустимым.

«Такого быть просто не должно. <...> Как по мне, это форменный беспредел!!! Это настоящий тест нашей системы власти. Посмотрим, что будет дальше», — написал политик.

Рогов добавил, что последние несколько лет в российском обществе быстро растет запрос на справедливость. Если власть не сможет удовлетворить этот запрос, то внутри страны будут нарастать проблемы, считает глава «Мы вместе с Россией».

Что сказали в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопросы о ситуации с задержанием главы МЧС Чечни Алихана Цакаева следует направить уполномоченным ведомствам. По его словам, такие ситуации Кремль не комментирует.

«Это не наш вопрос, это нужно в упомянутые ведомства звонить, там справляться», — сказал Песков.

Реакция Кадырова

Ситуация с задержанием главы МЧС Чечни Алихана Цакаева на границе республики с Дагестаном является постыдной провокацией, заявил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он также обратился к властям соседней республики с призывом привлечь к ответственности полицейских, участвовавших в этом.

«Ряд лиц, личности которых нами установлены, попытались провести в грубейшей форме задержание Алихана Гармановича. Все эти действия проводились без объяснения причин, невзирая на то обстоятельство, что Алихан Гарманович не совершал грубого нарушения», — отметил Кадыров.

Он также подчеркнул, что Цакаев имел при себе необходимые служебные документы. По его словам, сотрудники КПП «Герзель» изначально не признали генерала, так как он был без формы, а после, узнав кто стоит перед ними, разбежались. По мнению главы Чечни, участников задержания нужно выгнать из правоохранительных структур, а на ситуацию должным образом должно отреагировать руководство Дагестана.

Как объяснил инцидент глава Дагестана

Инциденту с задержанием главы МЧС Чечни Алихана Цакаева на КПП «Герзель» будет дана объективная оценка, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в Telegram-канале. По его словам, участникам событий нужно довериться правоохранителям и перестать информационно «подогревать» ситуацию.