Рябков назвал визит главы МАГАТЭ Гросси в Россию до конца весны вполне возможным

Визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию вполне возможен до конца весны, такой контакт будет очень важен для углубления работы с руководством агентства. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я думаю, что его поездка к нам до конца весны вполне возможна. Я также считаю, что этот контакт будет очень важен для продолжения уплотненной работы с руководством агентства по вопросу признания агентством очевидного, а именно того, что Запорожская атомная электростанция находится в российской юрисдикции, и угрозы для нее путем атак, ударов и провокаций создает киевский режим", - указал замминистра, комментируя возможный визит Гросси.