Захарова сравнила заявления ООН по расследованию на ЗАЭС и в Буче

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сравнила заявления Организации Объединенных Наций (ООН) по расследованию случившегося на Запорожской атомной электростанции (АЭС) и в Буче. Она прокомментировала в своем Антониу Гутерриша Стефана Дюжаррика о том, что у организации нет криминалистических возможностей и мандата, чтобы определить, кто обстреливает ЗАЭС.

«А как же выводы официального представителя и офиса Генсека по Буче двухлетней давности? Напомню, что на брифинге 7 апреля 2022 года Стефан Дюжаррик заявил: "Мы хотим увидеть транспарентное расследование. Есть механизмы в системе ООН, чтобы обеспечить ответственность за то, что может быть очень серьезными преступлениями. Эти механизмы работают". Так работают механизмы или нет мандата?» - написала Захарова.

Россия обратилась к ООН по поводу ситуации на Ближнем Востоке

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что эксперты организации подтвердили не менее трех прямых попаданий по ЗАЭС впервые с ноября 2022 года. Он призвал ответственных за принятие военных решений воздержаться от действий, нарушающих принципы защиты ядерных объектов.